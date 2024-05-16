Üye Girişi
Haberler

Mısır ve Ürdün liderleri Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı çıkıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyerek, Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyerek, Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Kral Abdullah, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Gazze'deki durumu ve İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı insani felaketi konuşan iki lider, uluslararası toplumun, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Her iki ülkenin, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını isteyen ve Filistinlilerin sürgün edilmesi ile Filistin davasının tasfiyesini reddeden tutumlarına dikkati çeken ikili ayrıca, Mısır ile Ürdün arasındaki işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Gazze Ürdün Mısır Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 2017 yılında, 'Tutuksuz yargılanmalı' demişti! Bahçeli'nin Ahmet Türk'e verilen cezayla ilgili ne diyeceği merak konusu

2017 yılında, "Tutuksuz yargılanmalı" demişti! Bahçeli'nin Ahmet Türk'e verilen cezayla ilgili ne diyeceği merak konusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title