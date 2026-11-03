Mısır ve Umman dışişleri bakanları telefon görüşmesinde bölgesel gerilimi görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bölgedeki gerilimi düşürmek için sarf edilen çabaları görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki gerilimin düşürülmesi, bölgenin savaşın yıkıcı sonuçlarından korunması ve krizin siyasi çözüme yönlendirilmesi için yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar ele alındı.

Bakanlar, askeri operasyonların yeniden başlamasının önlenmesi ve krizin ilgili taraflar arasında siyasi çözüm ve müzakerelerle çözülmesi için gerekli adımların atılması konusunda istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA