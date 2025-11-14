Haberler

Mısır ve Suudi Arabistan'dan Ateşkes Vurgusu

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan'da ateşkes sağlanması ve Gazze'ye ilişkin anlaşmanın uygulanmasının önemine dikkat çekti. İki bakan, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendiğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan'da ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye ilişkin anlaşmanın "tam olarak uygulanması" gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı.

Abdulati ve Bin Ferhan, Mısır ile Suudi Arabistan arasında kardeşlik bağlarına dayanan derin ve sağlam ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kalkınma alanlarında artan ivme kazandığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri değerlendiren iki bakan, "Şarm El-Şeyh Barış Anlaşması'nın" uygulanmasına yönelik çabaların desteklenmesi için Mısır-Suudi Arabistan koordinasyonunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Gazze'de ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi ve bunun "kalıcı bir ateşkesi güvence altına alarak bölge halkının yaşadığı insani acıyı hafifletmesi" gerektiği belirtildi.

Sudan'daki gelişmeleri de değerlendiren Abdulati ile Bin Ferhan, ülkede ateşkesin sağlanması ve "Sudan'ın birliği, egemenliği ve istikrarını koruyacak kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması" çağrısını yineledi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
