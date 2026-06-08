Mısır ve Fransa dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Barrot telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Mısır'ın bölgede artan gerilimin kontrol altına alınması için yürütülen diplomatik girişimlere destek verdiğini belirten Abdulati, özellikle ABD ile İran arasında sürdürülen müzakere sürecinin önemine vurgu yaptı.

Bölgesel istikrarın sağlanması için temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata varan taraflar, Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.