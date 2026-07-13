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Mısır ve Bae Liderleri, Bölgesel Gelişmeler ve İkili İlişkileri Görüştü

Mısır ve Bae Liderleri, Bölgesel Gelişmeler ve İkili İlişkileri Görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Yeni El Alameyn'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve Ortadoğu'daki son gelişmeleri ele aldı. Liderler, bölgede gerginliğin tırmanmasını önleme çabalarına odaklandı.

KAHİRE, 13 Temmuz (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, konuk Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Yeni El Alameyn kentinde bir araya geldi. İki lider pazar günkü görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki tarafın özellikle Ortadoğu'daki son gelişmelere ve bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmasını önleme çabalarına odaklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre iki lider, bölgenin karşı karşıya olduğu mevcut zorluklar ışığında yakın istişare, koordinasyon ve ortak eylemin sürdürülmesinin önemini de vurguladı.

Görüşme, bölgede gerginliğin yeniden tırmanmasına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. ABD ve İran, haziran ortasında imzaladıkları mutabakat zaptına rağmen, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine pazar günü karşılıklı saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: Xinhua
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