Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı, BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaparak İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Abdulati, Mısır'ın BAE'nin yanında olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, İran'ın sorumlu tutulduğu BAE'ye yönelik saldırıların ardından Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede BAE'ye düzenlenen saldırılar ile bölgesel gelişmeler ele alınırken, ikili ilişkiler de masaya yatırıldı.

Saldırıları kınayan Abdulati, ülkesinin BAE'nin yanında olduğunu vurguladı.

BAE'ye saldırı

İran'dan önceki gün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu. BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Dün de BAE, hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiğini duyurmuş, İran Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında

Örtü açıldı, Yunan'ı korku sardı

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında

Örtü açıldı, Yunan'ı korku sardı

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun?

Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti