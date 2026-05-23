Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bölgedeki gelişmeler, ABD-İran müzakereleri ve gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ile Witkoff, ABD ve İran arasındaki müzakere süreci, bölgede yaşanan son gelişmeler ve tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati görüşmede, bölgesel gerilimin azaltılmasının önemine dikkati çekerek, "hesaplanmamış bir tırmanışın" bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edebileceğini vurguladı.

Abdulati ayrıca, diplomatik çözüm yolunun korunması ve diyalog diline öncelik verilmesinin bölge ülkeleri ile halklarının güvenliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

ABD'li Temsilci Witkoff ise Mısır'ın bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirterek, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Semerci
