Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bölgesel gelişmeleri görüştü. İki yetkili İran-ABD müzakereleri sonrası diyalog ve barışçıl çözüm yollarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Witkoff ile telefonda görüştü.

İran ile ABD arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yapılan görüşmede, bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Witkoff, ABD tarafının, İslamabad'daki müzakerelerdeki tutumuna ilişkin Mısır tarafını bilgilendirdi.

Witkoff, Mısır ile mevcut koordinasyon düzeyinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise diplomatik sürecin sürdürülmesi, diyalog ve barışçıl çözüm yollarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

