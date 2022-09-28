Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı Güncel Haberler Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı. Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, yapılanın Irak'ın güvenlik ve egemenliğini ihlal anlamı taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda ölenler için Irak hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunuldu. İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, saldırılarında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti. Güncel Kaynak: AA / Hacer Başer Mısır Irak İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.