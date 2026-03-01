Haberler

Mısır: Saldırılar Sonucu Rotasını Değiştirmek Zorunda Kalan Sivil Uçaklara Hava Sahamız Açık

Güncelleme:
Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları nedeniyle transit uçakları kabul etmek üzere havalimanlarında alarm durumunu artırdı. Yolcuların uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve havayolu şirketleriyle irtibat kurmaları tavsiye edildi.

KAHİRE, 1 Mart (Xinhua) -- Mısır, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle rotalarını değiştirmek zorunda kalabilecek transit uçakları kabul etmek üzere ülke genelindeki havalimanlarında alarm durumunu maksimuma yükseltti.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bölgedeki gerginlik nedeniyle seyahatleri etkilenebilecek yolcular için gerekli tüm olanaklar ile konforu sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Bakanlık, Mısır hava sahasının tamamen faal ve olası uçuş rotası değişikliklerine hazırlıklı olduğunu teyit etti.

Bakanlık, yolcuların uçuşlarının durumu ve olası değişiklikleri teyit etmek üzere havayolu şirketleriyle iletişimde olmalarını tavsiye etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu sonrasında bölgede yeni bir çatışma dalgasının patlak vermesi sonucu Ortadoğu'daki birçok ülke cumartesi günü hava sahasını kapattı veya kısıtlama getirdi. Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri bu bölgeye olan uçak seferlerini iptal etti.

