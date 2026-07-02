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Mısır, 10 Yılın Ardından Trablus'ta Konsolosluk Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor

Mısır, 10 Yılın Ardından Trablus'ta Konsolosluk Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor
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Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği, 12 Temmuz'dan itibaren konsolosluk hizmetlerini deneme süreciyle yeniden başlatacağını duyurdu. Randevu sistemiyle yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

TRABLUS, 2 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki Mısır vatandaşlarına daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla 12 Temmuz'dan itibaren konsolosluk hizmetlerini deneme süreci kapsamında yeniden başlatacak.

Büyükelçilik salı günü resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, deneme sürecinde tüm işlemler için önceden çevrimiçi randevu alınmasının zorunlu olacağı belirtilirken, başvuru sahiplerinden hizmetlerin sorunsuz yürütülebilmesi için randevularını önceden oluşturmaları istendi.

Açıklamada uygulamanın konsolosluk birimlerindeki yoğunluğu azaltmayı, işlemleri daha düzenli hale getirmeyi ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Mısır'ın Trablus'taki konsolosluk hizmetleri, güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle 2014 yılından bu yana büyük ölçüde askıya alınmıştı.

Kaynak: Xinhua
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