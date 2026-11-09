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Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nde 6. Forever Is Now sergisi düzenleniyor

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Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nde 6. Forever Is Now sergisi düzenleniyor
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Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri bölgesinde 6. Forever Is Now uluslararası sanat sergisi düzenleniyor. Sergideki sanat enstalasyonları piramitlerle birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.

KAHİRE, 9 Kasım (Xinhua) -- 6. "Forever Is Now" uluslararası sanat sergisi, Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri bölgesinde düzenleniyor.

Sergide yer alan sanat enstalasyonları, piramitlerle birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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