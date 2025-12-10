Mısır, Filistinlilerin yerinden edilmesine veya Gazze'nin demografisinin değişmesine karşı

Mısır, Filistinlileri yerinden etmeyi veya Gazze Şeridi'nin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan her türlü çağrıyı "kesinlikle" reddettiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'de Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot başkanlığındaki Avrupa heyetini kabul etti.

Görüşme sırasında Bakan Abdulati, ülkesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yıl süren savaşını reddeden tutumunu dile getirerek, ateşkesin ve yardım akışının kısıtlama olmaksızın sürdürülmesini garanti altına alan 2803 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uygulanmasına bağlı kalınması ve geçici bir uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasına yönelik hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Abdulati ayrıca Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ne geri dönmesine hazırlık olarak Filistin teknokrat komitesi kurulması yönündeki adımların atılmasının önemine işaret etti.

Abdulati, Mısır'ın, Filistinlileri yerinden etmeyi veya Gazze Şeridi'nin coğrafi ve demografik statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü çağrıyı kesin bir şekilde reddettiğini vurguladı.

Bakan Abdulati, Mısır'da Filistinli polis memurlarına yönelik eğitim konusuna ve Gazze Şeridi'ne günlük olarak giren insani yardım miktarının artırılması için ortak çalışmanın önemine de değindi.

Gazze için geçici yönetim planı

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek, bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de yapıda yer alacak.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.