Haberler

Mısır Dışişleri Bakanından bölgede gerilimin düşürülmesi ve siyasi çözümlere öncelik verilmesi çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgede gerilimin yayılmasının önlenmesi, siyasi çözümlere öncelik verilmesi ve diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulların hazırlanması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgede gerilimin yayılmasının önlenmesi, siyasi çözümlere öncelik verilmesi ve diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulların hazırlanması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff telefonda görüştü.

Bölgesel gelişmeler ve gerilimi düşürme çabaları ele alındığı görüşmede Abdulati, bölgedeki gerilim çemberinin genişlemesini önlemek için ortak çalışmaya devam edilmesi, güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolu olarak siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ayrıca, bölgedeki mevcut krizleri kontrol altına almayı amaçlayan uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılmasının ve diyaloğun yeniden başlaması ile krizlerin temel nedenlerinin ele alınması için uygun koşulları hazırlayacak şekilde gerilimi düşürme yollarının desteklenmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu

İbrahim Tatlıses’in evinde mutlu gün: Manevi kızını bizzat verdi

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkını yeni bir çıkmaza sürüklemek isteyen oyunlara izin vermeyeceğiz

"Türk halkını çıkmaza sürüklemek isteyen oyunlara izin vermeyeceğiz"
Vali Gökmen Çiçek anında devreye girdi: 40 yıldır çay ocağında yaşayan yaşlı adam sıcak yuvaya kavuştu

Vali Çiçek devreye girdi: Niyazi Amca sıcak bir yuvaya kavuştu

Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor