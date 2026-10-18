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Mısır Dışişleri Bakanı, Pakistan ve Ummanlı mevkidaşlarıyla Körfez güvenliğini görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistanlı ve Ummanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki askeri gerilimi düşürme çabalarını telefonla görüştü. Görüşmede Körfez güvenliğinin Mısır için ayrılmaz olduğu vurgulandı; boğazların baskı aracı olarak kullanılması reddedildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistanlı ve Ummanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki askeri gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Abdulati ve Dar arasındaki görüşmede, Mısır, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan oluşan bölgesel dörtlü mekanizma kapsamında koordinasyonun artırılmasına vurgu yapıldı.

Körfez güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Abdulati, boğazların bir baskı aracı olarak kullanılmasını reddettiklerini belirtti.

İki bakan ayrıca, mevcut krizi sona erdirmek için ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Abdulati ile Busaidi görüşmesinde ise diplomatik çözümler ve bölgesel sükuneti yeniden tesis etmek amacıyla Kahire ile Muskat arasındaki ortak çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA
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