Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'deki anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasının önemini vurguladı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye girişinin sağlanması ve İsrail'in bölgeden çekilmesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının kazanımlarının yerine getirilmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, bölgedeki son gelişmelere ilişkin istişare ve koordinasyon çerçevesinde Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ile Mladenov, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamındaki yükümlülüklerin tamamlanmasına ilişkin yapılan müzakerelerdeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze Şeridi'ne insani yardımların eksiksiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılması ile İsrail'in bölgeden çekilmesi dahil, ilk aşamadaki tüm kazanımlarının yerine getirilmesinin, erken toparlanma ve yeniden imar sürecine geçilmesi açısından önemini vurguladı.

Ayrıca anlaşmanın bir sonraki aşamasına ilişkin düzenlemelerin de ele alındığı görüşmede, Abdulati, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin görevine Gazze Şeridi içinden başlamasının ve Filistin topraklarının bütünlüğünün korunmasının önemine dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, gün içerisinde ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff telefonda görüşmüştü. Abdulati, görüşmede bölgede gerilimin yayılmasının önlenmesi, siyasi çözümlere öncelik verilmesi ve diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulların hazırlanması gerektiğini belirtmişti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

Kaynak: AA