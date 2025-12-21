Mısır: Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi girişimlerini reddediyoruz ve Gazze'nin yeniden imarına başlanmalı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini yineleyerek, Gazze Şeridi'nin yeniden imarına acilen başlanması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi adına başkent Kahire'de düzenlenen Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ikinci bakanlar konferansının açılışında konuşma yaptı.

Abdulati konuşmasında, Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik etkili bir rol oynadığını belirterek, Gazze'nin yeniden imarı için acilen çalışmalara başlanması ve kardeş Filistin halkına insani destek sağlanması gerektiğini kaydetti.

Bakan Abdulati, Filistin topraklarında tek taraflı çözümlerin dayatılmasına, demografik ve coğrafi yapının değiştirilmesine ya da Filistin halkının topraklarından sürülmesine yönelik her türlü girişimin reddedildiğini vurguladı.

Abdulati, "Mısır'ın uluslararası ve bölgesel ortaklarla işbirliği içinde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için gösterdiği yoğun çabalara, Sudan'daki krize çözüm arayışına ve dış müdahale olmaksızın Libya içi siyasi çözüme verdiği desteğe" işaret etti.

İsrail medyasında zaman zaman İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinlileri göçe zorlamaya yönelik planlarına ilişkin haberlere yer veriliyor.

Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için "Arap planı" hazırladığı ve operasyonun maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirilmişti.