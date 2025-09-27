Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin Halkının Yerinden Edilmesine İzin Vermeyeceğiz

Mısır Dışişleri Bakanı Bekr Abdulati, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik senaryoların etnik temizlik suçu teşkil edeceğini belirterek reddettiklerini açıkladı. ABD'nin BM Genel Kurulu'nda sunduğu vizyona da destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bekr Abdulati, ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini söyledi.

Abdulati, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "istikrarın sağlanması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin salıverilmesi" vizyonunu geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki durumun "patlamanın eşiğinde" olduğunu dile getiren Abdulati, bölge ülkelerinde güvenlik olmadığı sürece İsrail'in de güvenlik içinde olamayacağını ifade etti.

Mısır"yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacak

Ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini vurgulayan Abdulati, Mısır'ın "yeni bir Nekbe'nin" içinde yer almayacağını söyledi.

Abdulati, Kahire ile Addis Ababa arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi krizine ilişkin de Etiyopya'nın, barajla ilgili olarak tek taraflı adımlar attığını belirtti. Abdulati, "Bu konuda yargıya başvurmaya ve hukuki adımlar atmaya hazırız, haklarımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

