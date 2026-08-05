Mısır: Filistin davası en tehlikeli dönemde

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini sürdürdüğü bugünlerde Filistin davasının son derece tehlikeli, belki de tarihinin en tehlikeli dönüm noktasından geçtiğini söyledi.

Abdulati, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarında artırdığı saldırılara dikkati çeken Abdulati, "Filistin davası, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini sürdürdüğü bugünlerde son derece tehlikeli, belki de tarihinin en tehlikeli dönüm noktasından geçiyor." dedi.

Tel Aviv yönetiminin artan ihlalleriyle Kudüs kentindeki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statülerini değiştirmeyi hedeflediğine vurgu yapan Abdulati, İsrail'in ayrıca Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından etme planları çerçevesinde saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrailli aşırı sağcı bakanların destekleriyle Mescid-i Aksa'ya yönelik günlük baskınların artırıldığı gibi Filistinlilerin ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların dayatıldığını aktaran Abdulati, İsrail iş makinelerinin de Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellerde kazı çalışmalarına devam ederek yıkım tehdidi oluşturduğunu belirtti.

İsrail'in Kudüs kentindeki mevcut statüyü değiştirme ve Ürdün vesayetini sonlandırma yönündeki girişimlerinden sonuç alamayacağını söyleyen Abdulati, söz konusu girişimlerin İsrail'e daha fazla güvenlik getirmeyeceği gibi durumun kontrolden çıkmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Mısır'ın, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm uygulama ve politikalarını reddettiğinin altını çizen Abdulati, şunları kaydetti:

"İsrail, mevcut politikalarıyla daha fazla gerilime sebep olacak. Güven ve istikrar ise Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm getirmekle sağlanır. Filistin halkı meşru haklarından mahrum bırakıldığı sürece İsrail güvenlik içinde yaşayamaz."

Tüm dünyanın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı barbarca katliamlara tanıklık ettiğini dile getiren Abdulati, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla birlikte Gazze'de ateşkes için çaba sarf ettiğini belirterek, İsrail'in ise her seferinde sivilleri hedef alarak bu çabaları baltaladığını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in artık Gazze'deki ateşkese bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail, Mescid-i Aksa'da "zamansal ve mekansal bölünmeyi dayatma planı" yapıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in "zamansal ve mekansal bölünmeyi dayatmayı" planladığını belirtti.

İsrail'in politikalarının bölge ve uluslararası toplum üzerinde tehlikeli yansımaları olacak bir dini çatışmayı körüklediğini vurgulayan Fehmi, "İsrail hükümetinin desteğiyle aşırı sağcı Yahudi yerleşimci gruplar, Filistin-İsrail çatışmasını çözülebilir siyasi bir anlaşmazlıktan dini bir çatışmaya dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

Fehmi, durum kontrolden çıkmadan önce bu planları ifşa etmek ve uluslararası toplumu bunların tehlikeleri konusunda uyarmak amacıyla geniş çaplı bir diplomatik, hukuki ve medya kampanyası başlatılması çağrısında bulundu.

El Halil kentindeki İbrahimi Camisi'nde yaşananlara benzer şekilde Mescid-i Aksa'da da zamansal ve mekansal bölünmeyi dayatmayı hedefleyen İsrail planına işaret eden Fehmi, "Mescid-i Aksa'nın kimliğinin, tarihi ve hukuki statüsünün temel savunma hattını oluşturan Ürdün İslami Vakıflar İdaresinin rolünün tekrar tekrar hedef alınmasını endişeyle takip ettiklerini" vurguladı.

İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlenen ve tekrarlanan baskınların yeni ve yasa dışı bir fiili durum dayatma çabası olduğunu kaydeden Fehmi, Kudüs'ü savunmanın sadece Mescid-i Aksa ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda bölgedeki Filistinlilerin yıllardır sistemli tehcir ve baskı politikalarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Amman'daki "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı", Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililer ile Arap Birliği Genel Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA