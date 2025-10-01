Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den İki Devletli Çözüm Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filistin halkının meşru haklarını karşılayacak iki devletli çözüme dayalı barış için siyasi bir ufuk oluşturma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı liderler toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Abdulati, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımların girmesine izin verilmesinin önemine dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmemesi ve Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmemesi gerektiğini hatırlatan Abdulati, şunları kaydetti:

"Filistin halkının meşru haklarını karşılayacak iki devletli çözüm temelinde barış için siyasi bir ufuk oluşturulması oldukça önemli."

Uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların girişi için İsrail'e baskı kurması çağrısı yapan Abdulati, Gazze Şeridi'nin idaresiyle ilgili ise Filistin yönetimi dönünceye kadar bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komitenin Gazze'yi idare edebileceğine işaret etti.

Abdulati, Mısır olarak Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlayacak Filistinli emniyet unsurlarına eğitim verdiklerini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail'in Suriye egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlalleri de kesin bir dille reddetti.