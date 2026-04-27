Mısır Dışişleri Bakanı, ABD'li temsilciyle İran müzakerelerini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD-İran müzakerelerinin seyri ve bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Witkoff ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler ve tarafların sunduğu öneriler değerlendirildi.

ABD ile İran arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve savaşın sona erdirilmesi için müzakere sürecinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapan ???????Abdulati, diplomatik çözümler ve diyalogun bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamanın en etkili yolu olduğunu ifade ederek, Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Mısırlı Bakan, ülkesinin bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde güvenlik ve istikrarı destekleyen siyasi çözümler geliştirmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
