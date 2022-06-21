Mısır, Deniz Seviyesindeki Yükselmeye Karşı Bir İklim Projesi Başlattı - Haberler

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Mısır, Deniz Seviyesindeki Yükselmeye Karşı Bir İklim Projesi Başlattı

Xinhua - Güncel
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Mısır, Deniz Seviyesindeki Yükselmeye Karşı Bir İklim Projesi Başlattı

İSKENDERİYE, 21 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesindeki yükselmelere karşı kullanılan beton bariyerlerin üzerine oturan insanlar, 19 Haziran 2022.

İSKENDERİYE, 21 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesindeki yükselmelere karşı kullanılan beton bariyerlerin üzerine oturan insanlar, 19 Haziran 2022. Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, deniz seviyesindeki yükselmelere, hava koşullarının deniz seviyesine yakın bölgeler üzerindeki etkisine ve deniz suyu karışmasına karşı koymak için Kuzey Sahili ve Nil Deltası'nda bir iklim uyum projesi başlattı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Xinhua / Güncel

İskenderiye 21 Haziran Mısır Güncel Haberler

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