Mısır, Deniz Seviyesindeki Yükselmeye Karşı Bir İklim Projesi Başlattı İSKENDERİYE, 21 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesindeki yükselmelere karşı kullanılan beton bariyerlerin üzerine oturan insanlar, 19 Haziran 2022. İSKENDERİYE, 21 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesindeki yükselmelere karşı kullanılan beton bariyerlerin üzerine oturan insanlar, 19 Haziran 2022. Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, deniz seviyesindeki yükselmelere, hava koşullarının deniz seviyesine yakın bölgeler üzerindeki etkisine ve deniz suyu karışmasına karşı koymak için Kuzey Sahili ve Nil Deltası'nda bir iklim uyum projesi başlattı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Xinhua / Güncel İskenderiye 21 Haziran Mısır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mısır, Deniz Seviyesindeki Yükselmeye Karşı Bir İklim Projesi Başlattı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.