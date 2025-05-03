Mısır'dan Suriye'nin Egemenliğine Destek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesine bağlı olduğunu, İsrail'in herhangi bir gerekçeyle bu ülkenin içişlerine müdahale etmesini reddettiğini belirtti.

Abdulati, ABD Başkanlık Arap ve Ortadoğu İşleri Danışmanı Massad Boulos ile telefonda görüştü.

Abdulati, ülkesinin kardeş Suriye halkını desteklediğini, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu ve İsrail'in herhangi bir gerekçeyle bu ülkenin içişlerine müdahale etmesini reddettiğini belirtti.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına düzenlediği hava saldırısını kınayan Abdulati, bunu 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirdi.

Abdulati ayrıca Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının gerekliliğine işaret ederek, ülkesinin Lübnan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için Beyrut hükümetine ve ulusal kurumlarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Lübnan'ın ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Abdulati, çatışmaların durdurulması anlaşmasının uygulanması ve İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden derhal çekilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusu, gece yarısı Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenlemişti. İsrail, dün de Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına saldırıda bulunmuştu.