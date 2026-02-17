Haberler

Mısır: Nil havzası ülkeleri arasında işbirliği güçlendirilmeli ve tek taraflı uygulamalar reddedilmeli

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Kenya'da düzenlenen toplantıda, Nil Havzası ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve tek taraflı uygulamaların reddedilmesi gerektiğini vurguladı. Mısır'ın teknik işbirliği projeleri hakkında bilgi verildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Nil Havzası ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve tek taraflı uygulamaların reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Sulama Bakanı Hani Suveylam ile birlikte Kenya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Nairobi'de Devlet Başkanı William Ruto ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mevkidaşı Ruto'ya gönderdiği yazılı mesajı iletirken, Sisi'nin mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasından ve ocak ayında imzalanan "Kahire Deklarasyonu"ndan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdulati, bölgedeki su güvenliği konusunda, "Nil Havzası ülkeleri arasında ortak faydanın sağlanabilmesi için işbirliği ve entegrasyonun güçlendirilmesi, kapsayıcılığın yeniden tesis edilmesi amacıyla uzlaşı ve kardeşlik ruhuna bağlı kalınması ile tek taraflı uygulamaların reddedilmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Mısır Sulama Bakanı Suveylam ise ülkesinin yer altı kuyularının açılması, yağmur suyu hasadı için barajlarının inşası, modern sulama sistemlerinin kurulması ve kapasitenin geliştirmesi gibi alanlarda Kenya ile teknik işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Mısır'ın Nil Havzası'nın güneyindeki ülkelerde baraj projelerinin uygulama süreçleri için "Mısır'ın yeni finansman mekanizması yoluyla başlangıçta 100 milyon dolar tutarında destek sağladığı" bilgisine yer verildi.

Nil Nehri havzasında yer alan 10 ülkeden 7'si 2010 yılında "Entebbe Anlaşması" olarak bilinen ve Nil Nehri üzerinde yapılacak herhangi bir proje için Mısır'ın iznini gerektirmeyen bir anlaşma imzalamış, Mısır ve Sudan anlaşmayı reddetmişti.

Kahire yönetimi, Ekim 2024'te anlaşmaya imza atan ülkelere tutumlarını gözden geçirme ve işbirliği müzakerelerine dönme çağrısında bulunmuştu.

