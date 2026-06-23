Mısır, İsrail'in Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerini kınadı

Mısır, Suriye'nin güneyinde işgal ve ihlalleri sürdüren İsrail'i kınadı ve Şam'ın içişlerine yönelik her türlü müdahaleyi reddettiklerini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, dün Ürdün'ün başkenti Amman'da, Arap Birliği Konseyinin 165. Olağan Toplantısı çerçevesinde Suriyeli mevkidaşı Esad eş-Şeybani ile bir araya geldi.

Mısırlı Bakan görüşmede, ülkesinin İsrail'in Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerini ve Şam'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddettiğini ve kınadığını belirtti.

İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi ve 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyması gerektiğini vurgulayan Abdulati, "Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı gösterilmesi ve Suriye ulusal devlet kurumlarının güçlendirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Abdulati, terörizm ve aşırıcılığın her tür ve şekliyle mücadele etmek için çabaların birleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İkili ilişkiler bağlamında iki ülke dışişleri bakanları görüşmede, ülkeleri birbirine bağlayan tarihi bağların derinliğini teyit ederek, Şeybani'nin geçtiğimiz mayıs ayı başlarında Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaretin kazanımları üzerine inşa etmenin önemine işaret ettiler.