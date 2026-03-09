Haberler

Mısır'dan "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, bölgedeki askeri gerilim ve Arap ülkelerinin egemenliğine yönelik saldırıların durdurulması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Abdulati, bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceğine dair uyarıda bulundu.

Mısır, "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısında bulunarak, Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan saldırıların son bulmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, İtalya, Belçika ve Lüksemburglu mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan tehlikeli askeri gerilimin gölgesinde son bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Abdulati, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, bölgede devam eden gerilimin düşürülmesi ve siyasi diyaloğun devreye girmesi için hem bölgesel hem de uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Askeri eylem alanının genişlemesinin tehlikesine dikkati çeken Abdulati, "bunun tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi tehditler oluşturduğu" uyarısında bulundu.

Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan saldırıları kesin bir dille reddettiklerine işaret eden Abdulati, şu ifadeleri kullandı:

"Arap ülkelerinin güvenliği bölünmez bir bütündür. Arap ülkelerine yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz. Bu saldırıların derhal durdurulması ve bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenmesinin önüne geçilmelidir."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmed Khalifa
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

Yeni lideri kutlarken kanlı saldırı