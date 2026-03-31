Mısır'daki Ezher Kurumu, İsrail'de onaylanan "idam yasasını" kınadı

Mısır'daki Ezher Kurumu, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı "idam yasasına" sert tepki gösterdi.

Ezher Kurumundan yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli esir ve tutuklular hakkında idam cezası uygulanmasına yönelik bir yasa tasarısını kabul etmesi kınandı.

Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı "idam yasasına" sert tepki gösterilen açıklamada, söz konusu adımın "İsrail'in kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koyan bir suç olduğu" ifade edildi.

İsrail'in süregelen suçlarla yetinmediği belirtilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin "suç ve öldürmeyi yasallaştırmaya ve buna sahte bir yasal zemin kazandırmaya çalıştığı" kaydedildi.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.