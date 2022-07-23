Mısır'daki Asma Kilisesi kendine özgü işlemeleri ile yıllara meydan okuyor - Haberler

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Mısır'daki Asma Kilisesi kendine özgü işlemeleri ile yıllara meydan okuyor

AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Mısır'daki Asma Kilisesinden detaylar Kilisedeki işlemelerden detaylar KAHİRE - Mısır'daki Asma Kilisesi kendine özgü işlemeleri ile yıllara meydan okuyor.

Mısır'daki Asma Kilisesinden detaylar

Kilisedeki işlemelerden detaylar KAHİRE - Mısır'daki Asma Kilisesi kendine özgü işlemeleri ile yıllara meydan okuyor. Kendine özgü mimarisi ile Ortadoğu'nun en güzel kiliselerinden biri olarak görülüyor. Geçmişi 7. yüzyıla kadar dayanan kilse bir çok defa restore edildi.

AA / Adam Abdullftah - Güncel

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