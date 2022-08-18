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Mısır'da mango hasatı devam ediyor

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Mısır'ın Fayyum kentinde mango hasatı devam ediyor.

Mısır'ın Fayyum kentinde mango hasatı devam ediyor.

İlk olarak, modern Mısır'ın kurucusu kabul edilen Mehmet Ali Paşa tarafından Hindistan'dan getirtilen mango, günümüzde üretilen onlarca çeşidiyle Mısır'ın ihraç ettiği meyvelerin başında geliyor.

Mısır'da üretilen mangolar, hoş rayihası, tatlı ve lezzetli olmasıyla gerek iç pazarda gerekse dış pazarda oldukça rağbet görüyor.

Yaz aylarında evlerin dolaplarını dolduran mango, aynı zamanda tatlıcı ve yerel meyve suyu dükkanların da favori meyve suyu olarak başı çekiyor.

Ülkede festivallere konu olan mangodan en iyi ürün ise Ağustos ayında yapılan hasatla alınıyor.

Kaynak: AA / Adam Abdullftah - Güncel

Mehmet Ali Paşa India Mısır Güncel Haberler

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