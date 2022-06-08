Mısır'da devlet adamlarına ev sahipliği yapan tarihi yapı: Selahaddin Eyyubi Kalesi - Haberler

Mısır'ın başkenti Kahire'de tüm şehre hakim bir tepe üzerine kurulu tarihi Selahaddin Eyyubi Kalesi, yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle ülkede hüküm süren pek çok devlet adamına ev sahipliği yapan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Ülkede 19. yüzyıla kadar Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde devlet adamlarına ev sahipliği yapan Selahaddin Eyyubi Kalesi, içinde bulundurduğu tarihi camiler ve müzeler ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Eyyubiler döneminde 1171 yılında Selahaddin Eyyubi'nin talimatıyla inşasına başlanan tarihi kale, konumu itibarıyla tüm Kahire'yi kuş bakışı görme imkanı sağlıyor.