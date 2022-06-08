Mısır'da devlet adamlarına ev sahipliği yapan tarihi yapı: Selahaddin Eyyubi Kalesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır'da devlet adamlarına ev sahipliği yapan tarihi yapı: Selahaddin Eyyubi Kalesi

AA - Adam Abdullftah - Güncel
 - Güncelleme:

Mısır'ın başkenti Kahire'de tüm şehre hakim bir tepe üzerine kurulu tarihi Selahaddin Eyyubi Kalesi, yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle ülkede hüküm süren pek çok devlet adamına ev sahipliği yapan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de tüm şehre hakim bir tepe üzerine kurulu tarihi Selahaddin Eyyubi Kalesi, yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle ülkede hüküm süren pek çok devlet adamına ev sahipliği yapan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Ülkede 19. yüzyıla kadar Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde devlet adamlarına ev sahipliği yapan Selahaddin Eyyubi Kalesi, içinde bulundurduğu tarihi camiler ve müzeler ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Eyyubiler döneminde 1171 yılında Selahaddin Eyyubi'nin talimatıyla inşasına başlanan tarihi kale, konumu itibarıyla tüm Kahire'yi kuş bakışı görme imkanı sağlıyor.

AA / Adam Abdullftah - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title