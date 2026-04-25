Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye yönelik girişimler olduğunu söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'nun hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, bölgenin haritasını yeniden şekillendirmeye yönelik planlı girişimler bulunduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Sina Yarımadası'nın kurtuluşunun 44. yıl dönümü dolayısıyla konuşma yaptı.

Orta Doğu'nun "kritik ve belirleyici koşullardan geçtiğini" aktaran Sisi, bu süreçte bölgenin yeniden şekillendirilmesine yönelik "planlı çabalar" bulunduğunu ifade etti.

Filistin meselesine dair ise Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması gerektiğini vurgulayarak, insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve imar sürecinin derhal başlatılması çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddettiklerini, bu tür adımların hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
