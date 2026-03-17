Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "İran'ın Suudi Arabistan'a saldırılarını" kınadı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan'a yönelik İran saldırılarını kınayarak, ülkesinin Riyad'a tam destek verdiğini açıkladı. Sisi, bölgedeki güvenlik ve istikrar için ortak Arap çabalarını güçlendirme vurgusunda bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Bölgedeki mevcut zorluklarla mücadele etmek ve Arap ulusal güvenliği kavramını hayata geçirmek için ortak Arap çabalarını güçlendirmenin yollarının ele alındığı" görüşmede, bölgede güvenlik ve istikrarı teşvik etmek amacıyla istişareleri sürdürmenin önemine vurgu yapıldı."

Cumhurbaşkanı Sisi, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, "Mısır'ın Suudi Arabistan'a tam desteğini" teyit etti.

Mısır olarak "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak reddettiklerini" belirten Sisi, İran'dan Körfez ülkelerine yönelik saldırılarla ilgili ise "Kardeş Arap ülkelerinin egemenliğini ihlal eden saldırıları reddediyoruz. Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
