Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İki Devletli Çözüm, Barışın Tek Yolu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki devletli çözümün Filistin ve İsrail halklarının çatışmayı sonlandırma ve güven içinde yaşama arzusuna ulaşmasının tek yolu olduğunu söyledi.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin kapanışında konuşan Sisi, Gazze'deki savaşın son bulması ve Filistin ile İsrail arasındaki barış meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sisi, "Gazze Anlaşması'nın uygulanması, iki devletli çözüm ve bölge halklarının bütünleşmesi için gerekli." diyerek, "Gazze savaşı, Orta Doğu'daki son savaş olsun." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölge halklarının her biri, kendi bağımsız ulusal devletlerinde yaşama hakkına sahiptir; Filistin halkı da bu kuralın dışında değildir.

Onların da kaderlerini tayin etme, savaşın gölgesinden uzak bir geleceğe umutla bakma, özgürlük içinde kendi bağımsız devletlerinde yaşama hakları vardır. Bu devlet, İsrail ile yan yana, barış, güvenlik ve karşılıklı tanıma içinde yaşamalıdır."

Konuşmasında İsraillilere de seslenen Sisi, "Bu tarihi anı, adaletin ve barış içinde bir arada yaşamanın hakim olduğu yeni bir başlangıç yapalım. Ellerinizi uzatın, bölgedeki tüm halklar için adil ve kalıcı barışı birlikte inşa edelim." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Kitle imha silahlarından, bölgenin istikrarını ve ilerlemesini tehdit eden her şeyden arınmış bir Orta Doğu'ya ulaşmak için, belki de son olacak tarihi bir fırsat önümüzde duruyor." diye konuştu.

Sisi, ayrıca Gazze'nin yeniden imarı konulu bir konferansa ev sahipliği yapmayı planladıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesinin "en üstün nişanı" olan Nil Nişanı'nı veren Sisi, söz konusu nişanın insanlığa hizmet etmiş devlet başkanlarına verildiğini kaydetti.

Sisi, Türkiye ve Katar'a da sarf ettikleri çabalardan ötürü teşekkür etti.