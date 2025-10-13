Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İki Devletli Çözüm, Barışın Tek Yolu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmanın sona ermesi için iki devletli çözümün gerekliliğini vurguladı. Sisi, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın önlerinde durduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki devletli çözümün Filistin ve İsrail halklarının çatışmayı sonlandırma ve güven içinde yaşama arzusuna ulaşmasının tek yolu olduğunu söyledi.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin kapanışında konuşan Sisi, Gazze'deki savaşın son bulması ve Filistin ile İsrail arasındaki barış meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sisi, "Gazze Anlaşması'nın uygulanması, iki devletli çözüm ve bölge halklarının bütünleşmesi için gerekli." diyerek, "Gazze savaşı, Orta Doğu'daki son savaş olsun." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölge halklarının her biri, kendi bağımsız ulusal devletlerinde yaşama hakkına sahiptir; Filistin halkı da bu kuralın dışında değildir.

Onların da kaderlerini tayin etme, savaşın gölgesinden uzak bir geleceğe umutla bakma, özgürlük içinde kendi bağımsız devletlerinde yaşama hakları vardır. Bu devlet, İsrail ile yan yana, barış, güvenlik ve karşılıklı tanıma içinde yaşamalıdır."

Konuşmasında İsraillilere de seslenen Sisi, "Bu tarihi anı, adaletin ve barış içinde bir arada yaşamanın hakim olduğu yeni bir başlangıç yapalım. Ellerinizi uzatın, bölgedeki tüm halklar için adil ve kalıcı barışı birlikte inşa edelim." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Kitle imha silahlarından, bölgenin istikrarını ve ilerlemesini tehdit eden her şeyden arınmış bir Orta Doğu'ya ulaşmak için, belki de son olacak tarihi bir fırsat önümüzde duruyor." diye konuştu.

Sisi, ayrıca Gazze'nin yeniden imarı konulu bir konferansa ev sahipliği yapmayı planladıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesinin "en üstün nişanı" olan Nil Nişanı'nı veren Sisi, söz konusu nişanın insanlığa hizmet etmiş devlet başkanlarına verildiğini kaydetti.

Sisi, Türkiye ve Katar'a da sarf ettikleri çabalardan ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi zirvede Trump'tan veliaht prense bomba sözler

Tarihi zirvede Trump'tan veliaht prense bomba sözler
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı

"Evliyim" yalanıyla oda kiraladığı genç kızın hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.