Sisi'den Arap devletlerine yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki şiddetin durdurulması ve Arap devletlerine yönelik saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun diplomatik süreci ilerletmesini istedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Orta Doğu'da tırmanan şiddetin derhal durdurulması ve Arap devletlerine yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, Avrupa Birliği'nin (AB) bölgesel gelişmeleri ele almak üzere düzenlediği acil toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak düzenlediği saldırılara işaret eden Sisi, "Mısır, Körfez ülkeleri, Ürdün ve Irak'a yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Sisi, söz konusu ülkelere yönelik saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası hukuk ile uluslararası insani hukuka, özellikle sivillerin hedef alınmasını yasaklayan ilkelere uyulması çağrısında bulundu.

Tüm tarafların itidal göstermesinin önemine vurgu yapan Sisi, gerilimin düşürülmesi için diyaloğa öncelik verilmesi ve diplomatik sürecin ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Sisi ayrıca uluslararası toplumun krizi barışçıl yollarla kısa sürede sona erdirememesinin "uluslararası düzen, kurumları ve krizleri yönetme kapasitesi açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını" ifade ederek, bunun özellikle gelişmekte olan ülkelerin kurallara dayalı uluslararası sisteme olan güvenini zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Toplantıya Sisi'nin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Ürdün, Lübnan, Suriye, Türkiye, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan'dan yetkililer ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
