Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Irak Başbakanı Zeydi'ye tebrik telefonu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'yi telefonla arayarak, yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Zeydi, telefonda görüştü.

İki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda yapıcı işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tarafların, ikili ilişkileri derinleştirecek, karşılıklı fayda sağlayacak ve halkların çıkarlarına olacak karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.