Mısır: BAE ve Kuveyt'in güvenlik operasyonlarına tamamen destek veriyoruz

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in ulusal güvenliklerini korumak amacıyla aldığı tüm önlemlere "tam destek" verdiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin aldığı güvenlik tedbirlerine destek verdiği belirtilirken, "şiddet ve terörün" reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kuveyt, BAE ve diğer kardeş Körfez ülkelerindeki yetkili makamların güvenliklerini, halklarını, ülke kaynaklarını ve iç istikrarlarını korumak için attığı tüm adımları, yasal ve güvenlik önlemlerini tamamen destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şiddet ve terörün kınandığı açıklamada, bölge ülkelerinin istikrarını bozmaya yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı.

Kuveyt 17 ve 19 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda, Hizbullah ile bağlantılı oldukları ve sabotaj hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 26 kişiyi gözaltına almıştı.

BAE Devlet Güvenlik Kurumu ise 20 Mart'ta ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini ve üyelerinin tutuklandığını açıklamıştı.