Haberler

Mısır, ABD'ye Kaçırılan 13 Tarihi Eserini Geri Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, yasadışı yollarla ABD'ye kaçırılan 13 tarihi eserin geri alındığını duyurdu. Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu iade işleminin ülkenin kültürel mirasını koruma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

KAHİRE, 18 Nisan (Xinhua) -- Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, yasadışı yollarla ABD'ye kaçırılan 13 tarihi eserin Mısır'a iade edildiğini duyurdu.

Fethi cuma günü yaptığı açıklamada, iade işleminin, Mısır'ın eşsiz kültürel mirasını korumaya yönelik ulusal stratejisi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Fethi, gelecek nesiller için bu insani mirası korumak üzere mevcut tüm imkanları kullanarak ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde kaçırılan tüm antik eserleri geri almaya kararlı olduklarını vurguladı.

Antik Eserlerin İadesi Dairesi Genel Müdürü Şaban Abdülcevad, iade edilen eserler arasında çeşitli amaçlarla kullanılan çok çeşitli kapların bulunduğunu söyledi.

İade edilen eserler arasında M.Ö. 7. yüzyıldan kalma su mermerinden yapılma yağ ve parfüm kavanozu, Yeni Krallık dönemine ait maymun şekilli bir rastık kabı ve Orta Krallık dönemine ait kedi şekilli bir kozmetik kavanozu öne çıkıyor.

ABD'den antik eserlerin geri alınması, Mısır'ın çalınan mirasını geri kazanmak için yürüttüğü küresel kampanyasının başarılı olduğunu gösteriyor. Mısır, son birkaç yıl içinde birçok ülkedeki on binlerce kaçak antik eserin iadesini sağladı.

Kaynak: Xinhua
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı