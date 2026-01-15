Haberler

Miraç Kandili Sultanahmet ve Çamlıca'da dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Sultanahmet ve Çamlıca camilerinde düzenlenen programda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti. Programda ilahiler okunarak Miraç kandilinin önemi anlatıldı ve misafirlere salep ikram edildi.

MİRAÇ Kandili nedeniyle Sultanahmet ve Çamlıca camilerinde program düzenlendi. Camilere gelen misafirler Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Miraç Kandili nedeniyle Sultanahmet ve Çamlıca camilerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Akşam namazının ardından camilerde toplanan kişiler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, ilahiler eşliğinde dualar etti. Programda Miraç kandilinin dinimizdeki önemi anlatılarak kaside ve ilahiler okundu. Sultanahmet Cami avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta misafirlere salep ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
