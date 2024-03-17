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Minyatür Sanatçısı Raif Aydın'ın İstanbul Minyatürleri Sergisi

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Minyatür sanatçısı Raif Aydın'ın İstanbul'a dair çalışmalarından oluşan sergisi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi Alay Köşkü'nde 25 Mart'ta açılacak. Sergide, Aydın'ın ilk ve son dönem minyatürlerinden örneklerle, yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlarda bulunan çalışmalarından seçilmiş eserlerinin fotoğraf baskıları yer alacak.

Minyatür Sanatçısı Raif Aydın'ın İstanbul'a dair çalışmalarından oluşan sergisi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi Alay Köşkü'nde 25 Mart'ta açılacak.

Küratör Şüheda Karakuş'un Kütüphane Haftası'na özel hazırladığı sergide, Aydın'ın ilk ve son dönem minyatürlerinden örneklerle, yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlarda bulunan çalışmalarından seçilmiş eserlerinin fotoğraf baskıları yer alacak.

İstanbul minyatürleriyle tanınan Aydın'ın ince ve detaylı klasik minyatür tekniğini çağdaş resim yorumlarıyla birleştirdiği sergide, çoğu bugüne kadar sergiye çıkmamış yaklaşık 30 minyatür sanatseverlerin beğenisine sunacak.

"Minyatürler, sertifikalı özel sistemlerde hazırlandı"

Eserlerinde kendine özgü renk, doku ve geçişleri kullanan sanatçı, sevdiği kenti, denizi, gemileri, martıları şiirsel bir anlatımla kağıt üzerine yansıtıyor.

İzleyiciye ince detaylar arasında kaybolma duygusu yaşatan sanatçının fotoğraf baskı halindeki minyatürleri, sertifikalı özel sistemlerde hazırlandı.

Raif Aydın, bu minyatürlere fırçasıyla yeniden dokunarak, orijinal eserlerdeki altın detayları, 22 ayar altın ile yeniden işledi.

"İstanbul Minyatürleri Sergisi" 25-30 Mart'ta 10.00 ile 20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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