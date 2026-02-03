ABD, Minneapolis'teki göçmen operasyonlarında yer alan güvenlik güçlerine vücut kamerası dağıtıyor
İç Güvenlik Bakanlığı, Minneapolis'teki göçmen operasyonlarında yer alan federal güvenlik güçlerine vücut kameraları dağıtma kararı aldı. Bakan Kristi Noem, bu uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki göçmenlere yönelik operasyonlarda yer alan İç Güvenlik Bakanlığına bağlı federal güvenlik güçlerine vücut kamerası dağıttığı bildirildi.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göçmenlere yönelik operasyonlarla gündemin odağına yerleşen Minneapolis'te yeni bir uygulamanın yürürlüğe konduğunu duyurdu.
Bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerle temasa geçtiğini aktaran Noem, Minneapolis'teki operasyonlarda yer alan tüm federal kolluk kuvvetlerine vücut kameraları dağıtılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
Noem, bu yeni uygulamanın Minneapolis ile sınırlı kalmayacağını, bakanlık fonlarının izin verdiği ölçüde vücut kameralarının hızla ülke genelindeki personele temin edileceğini kaydetti.
Karar, ABD yönetiminin göçmenlik politikalarını eleştiren çevrelerin, federal kolluk kuvvetlerine vücut kamerası zorunluluğu getirilmesi yönünde çağrılarının arttığı dönemde geldi.
Minnesota'daki olaylar
Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki "Amerikalı Renee Nicole Macklin Good" adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.
Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın "Alex Jeffrey Pretti" adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.