Minimal İnvaziv Yöntemle Başarılı Bypass Ameliyatı

İstanbul'da, ileri derecede kalp damar tıkanıklığı tanısı konulan hasta, göğüs kafesi açılmadan küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle yapılan bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Abdulkadir Aydın, sol göğüs bölgesinde ağrı şikayetiyle iki hafta önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurdu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde tetkikleri yapılan Aydın'a, kalp damarlarında ileri derecede tıkanıklık teşhisi konuldu.

Aydın, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, Op. Dr. Osman Fehmi Beyazal, Op. Dr. Mustafa Karaarslan ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 7 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen ve 5 saat süren ameliyatta, Aydın'ın göğüs kafesi açılmadan 2 damarına, göğsünden ve bacağından alınan kendi damarlarıyla bypass ameliyatı yapıldı.

Aydın, küçük kesiyle yapılan operasyon sayesinde, ameliyatın ikinci günü yoğun bakımdan çıkarıldı.

Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, AA muhabirine, kardiyoloji bölümüyle yaptıkları ortak değerlendirmede, hastanın bypass ameliyatından daha fayda göreceği kanaatinin oluştuğunu ve bu doğrultuda ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Operasyon öncesi teknik planlamanın ayrıntılı şekilde yapıldığını, ameliyatın önden mi, yandan mı yapılacağı konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Yanartaş, "Hastanın yandan ameliyatını yapmaya daha müsait olduğunu tespit edince, küçük kesiden bypass ameliyatı yaptık." dedi.

"Hastanın şikayetleri tamamen geçti"

Op. Dr. Osman Fehmi Beyazal ise hastanın öncesinde kalple ilgili bir şikayeti olmadığını, genel kontrolleri esnasında koltuk altında ağrısı olduğu için kardiyolojiye başvurduğunu aktardı.

Beyazal, "Biz kalp takımımızla beraber hastayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve stente uygun olmadığına, açık kalp ameliyatından, yani bypass ameliyatından fayda göreceğine karar verdik." ifadelerini kullandı.

Uygun hastalarda küçük kesiden ameliyatın birçok avantaj sağladığını vurgulayan Beyazal, "Yaklaşık 7 santimlik sol meme hizasında yaptığımız kesiyle göğüs kafesini açmadan, kaburgalar arasından bypass ameliyatını tamamladık. Bu sayede hastayı, diğer açık ameliyat yaptığımız hastalara göre daha hızlı bir şekilde yoğun bakımdan servise çıkarttık ve daha hızlı taburculuğunu planladık." bilgisini verdi.

Op. Dr. Beyazal, hastanın inşaat sektöründe çalıştığını belirterek, "Küçük kesi yöntemi sayesinde hasta işine daha kısa sürede dönebilecek. Takiplerinde herhangi bir probleme rastlanmadı. Hastanın şikayetleri tamamen geçti, şu an sağlık durumu gayet iyi." diye konuştu.

"Çok şükür bir sıkıntım, ağrım yok"

Ameliyatı başarıyla tamamlanan Abdulkadir Aydın, üşüttüğünde koltuk altında ağrı hissettiğini, hastaneye yolu düştüğünde de baktırmak istediğini söyledi.

Doktorların teşhis ettiği damar tıkanıklığının anjiyo ile açılmadığını dile getiren Aydın, "Hocalarım bypass olmam gerektiğini söylediler. Ben de kabul ettim, ardından ameliyat oldum. Ameliyat sonrası süreç rahat geçti. Şu anda iyiyim, çok şükür bir sıkıntım, ağrım yok." şeklinde konuştu.