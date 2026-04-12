Mourinholu Benfica şampiyonluk umudunu sürdürdü

Portekiz Ligi 29. hafta maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile Nacional karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Benfica, 2-0 kazandı.

RAFA SILVA ATTI, BENFICA KAZANDI

Benfica'nın gollerini 3. dakikada Andreas Schjelderup ve 14. dakikada Rafa Silva kaydetti. Rafa Silva, Portekiz Ligi'nde bu sezon 2. golünü attı. Benfica'nın golcü oyuncusu Vangelis Pavlidis, 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MOURINHO'NUN ŞAMPİYONLUK UMUTLARI SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, bu galibiyetin ardından puanını 69'a yükselterek lider Porto ile maç fazlasıyla puan farkını 4'e indirdi ve şampiyonluk ümitlerini sürdürdü. Nacional ise 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Sporting'e konuk olacak. Nacional, Alverca'yı konuk edecek.