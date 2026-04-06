Bursa'da Ters Yönde İlerleyen Minibüs Trafiği Tehlikeye Attı

BURSA'da bir sürücüsünün minibüsüyle ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye attığı anlar, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bursa-Orhaneli kara yolunda meydana geldi. Caddede otomobiliyle ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen minibüsü fark edince ani fren yaptı. Sürücünün yaptığı manevrayla olası bir kaza son anda önlenirken, ters yönde ilerleyen minibüsün trafiği tehlikeye attığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı