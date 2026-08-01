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Minibüsün çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

Minibüsün çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada
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KARABÜK’te, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaya yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. E.D. idaresindeki 59 ADS 835 minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Bu arada kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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