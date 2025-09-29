Minibüsün Altında Sıkışan Köpek Kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki minibüsün altında sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtderesi Mahallesi'nde bir köpek, seyir halindeki minibüsün altına sıkışarak mahsur kaldı .İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu köpeği zarar görmeden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, sahibine teslim edildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,