Haberler

Minibüste kadınların 'sigara içme' kavgası kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın ile Didim arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste, sigara içme nedeniyle iki kadın arasında kavga çıktı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYDIN ile Didim arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste iki kadın arasında, sigara içme nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün, Aydın-Didim seferini yapan bir yolcu minibüsünde ön koltukta yolculuk eden kadın, alkol alıp, sigara içmeye başladı. Araçta bulunan başka bir kadın ise astım hastası olduğunu belirterek sigaranın söndürülmesini istedi. Ancak, uyarıya küfür ve el hareketleriyle karşılık verdiği öne sürülen kadın, sigara içmeye devam edince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Araçtaki arbede, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay

Dünkü maça damag vuran olay
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı