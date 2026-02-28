Minibüste kadınların 'sigara içme' kavgası kamerada

AYDIN ile Didim arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste iki kadın arasında, sigara içme nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün, Aydın-Didim seferini yapan bir yolcu minibüsünde ön koltukta yolculuk eden kadın, alkol alıp, sigara içmeye başladı. Araçta bulunan başka bir kadın ise astım hastası olduğunu belirterek sigaranın söndürülmesini istedi. Ancak, uyarıya küfür ve el hareketleriyle karşılık verdiği öne sürülen kadın, sigara içmeye devam edince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Araçtaki arbede, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı