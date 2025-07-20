"Ayağıma bastın" tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
Fatih'te seyir halinde bir minibüste 2 yolcu arasında "Ayağıma bastın" meselesinden tartışma çıktı. Bir yolcu diğer yolcuyu, "Seni öldürürüm burada, delik deşik ederim" diyerek tehdit ettikten sonra yumruk atarak darbetti. Dehşet anları başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz günlerde Topkapı-Ulubatlı hattında seyir halindeki bir minibüste iddiaya göre, 2 yolcu arasında "Ayağıma bastın" nedeniyle tartışma çıktı.
YUMRUKLA DARBETTİ
Tarafların birbirine hakaret yağdırdığı tartışma kısa sürede büyüdü. Olayda bir yolcu diğer kişiyi yumruklayarak darbetti.
"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Öfkeli yolcu, diğer yolcuyu, "Seni öldürürüm burada. Seni delik deşik ederim. İşten geldim evime gidiyorum. Ne bakıyorsun, ne oldu oğlum?" sözleriyle tehdit etti.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Diğer yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı kişinin minibüsten inmesiyle kavga son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel