Malatya'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 2 yolcu yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. 2 yolcunun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kelhalil mevkisinde meydana geldi. Hasan G.'nin kullandığı 02 D 0074 plakalı yolcu minibüsü yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
