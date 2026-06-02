Minibüs ile Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada; 6 Yaralı

1) MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 6 YARALI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün araç içi yol kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Mayıs Cuma günü Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında meydana geldi. Z.P. idaresindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil ile S.T. yönetimindeki 78 SN 146 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki S.P., A.E.P., S.P.; minibüsteki S.E. ve S.Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, minibüsün araç içi yol kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı