Haberler

Durak görevlisi, minibüs şoförünü darbetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüs durağında görevli kişi, tartıştığı minibüs şoförünü yere yatırıp darbetti. Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde minibüs durağında görevli kişi, tartıştığı minibüs şoförünü yere yatırıp darbetti. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki bir minibüs durağında meydana geldi. Durakta görevli kişi ile minibüs şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine durak görevlisi, şoförü yere yatırıp yumrukladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu. Darbedilen şoför, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım