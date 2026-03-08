Durak görevlisi, minibüs şoförünü darbetti

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde minibüs durağında görevli kişi, tartıştığı minibüs şoförünü yere yatırıp darbetti. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki bir minibüs durağında meydana geldi. Durakta görevli kişi ile minibüs şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine durak görevlisi, şoförü yere yatırıp yumrukladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu. Darbedilen şoför, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı